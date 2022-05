Dieses Ex on the Beach-Sternchen macht sich große Sorgen! Vergangenes Jahr nahm Vanja Rasova an der RTL+-Sendung teil und wurde so einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt. Zuvor war die Blondine vor allem wegen ihrer Kurz-Beziehung mit Ennesto Monté (47) im Gespräch gewesen. Sexy hat sich Vanja die ganze Zeit über immer gerne präsentiert – doch jetzt könnten pikante Bilder und Videos des Realitygirls veröffentlicht werden!

Am vergangenen Wochenende meldete sich Vanja bei Promiflash, um ihr Herz auszuschütten: Bei einem Strand-Ausflug auf Mallorca war sie beklaut worden – das komplette Handgepäck für den Business-Kurztrip! Darin war leider auch ihr privates Smartphone und genau das bereitet ihr aktuell Kopfzerbrechen: "Da sind private und auch explizite Selfies und Videos von mir drauf sowie private Nachrichtenverläufe mit prominenten Personen. Ich befürchte jetzt, dass das alles im Netz landet", erklärte sie.

Um dem Dieb eventuell zuvorzukommen, überlegt Vanja nun sogar, ihren OnlyFans-Account wieder zu eröffnen. Wobei sie solche Aufnahmen, wie aktuell auf ihrem geklauten Handy zu finden, eigentlich nie veröffentlichen wollen würde. Rechtliche Schritte hat sie ebenfalls bereits eingeleitet: "Ich habe es den spanischen Behörden gemeldet. Ich hoffe einfach, dass ich andere mit dem Material, was da drauf war, nicht mit reinziehe", schloss sie ab.

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova in Unterwäsche

Instagram / vanjarasova Influencerin Vanja Rasova

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Star

