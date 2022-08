Nach Liebes-Reunion: Vanja Rasova wirft ihrem Ex Untreue vor

Mario Wittmann hat seine zweite Chance nicht genutzt. Vier Monate waren der MMA-Kämpfer und Vanja Rasova zusammen gewesen, bevor er ins Gefängnis kam. Mario trennte sich daraufhin von seiner Liebsten, weil er nicht wusste, wann er entlassen wird. Bei der Show "Eating with my Ex" traf das Ex-Pärchen wieder aufeinander – und versöhnte sich. Doch das endete für Vanja nicht mit dem erhofften Happy End.

Wie sie Promiflash verriet, hatte sie nach dem Treffen bei der Show große Hoffnungen gehabt. "Er hat zu mir gesagt, dass ich die Liebe seines Lebens bin und dass er möchte, dass wir bald heiraten", wiederholte sie Marios Worte. Aber schon kurze Zeit, nachdem die beiden wieder zusammengekommen waren, verfiel der Temptation Island-Verführer in alte Muster. Zwar seien sie wieder sehr verliebt gewesen, "aber er hat mich sehr eingeengt und wollte mir viel verbieten", erinnerte sich die Ex on the Beach-Teilnehmerin.

Dann folgte der Schock: "Er ist nämlich die ganze Zeit zweigleisig gefahren", erfuhr Vanja durch die andere Frau, die sie über Instagram kontaktierte. Der Affäre gegenüber verleugnete er sogar seine Beziehung mit Vanja. Für die Beauty gab es daraufhin nur eine Reaktion: "Ich hab Mario jetzt überall blockiert und will von ihm nichts mehr wissen!"

TVNOW / Frank Fastner Mario Wittman, "Temptation Island V.I.P."-Verführer

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, August 2022

