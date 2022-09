Vanja Rasova: Jetzt ist Schluss mit Schönheitsoperationen!

Sie hat keinen Bock mehr darauf, sich unters Messer zu legen. Vanja Rasova nahm bereits an Reality-TV-Formaten wie Ex on the Beach oder "Eating with my Ex" teil. Auch einen OnlyFans-Account hatte die Beauty zwischenzeitlich. Doch Vanja merkte schnell: Das ist nichts für sie. Nun hat die Blondine eine weitere Entscheidung getroffen: Sie will sich vorerst keiner Schönheitsoperationen mehr unterziehen.

Im Interview mit Promiflash verriet Vanja auch, woher der Sinneswandel kommt: "Ich hatte eine OP zu einer Nasenkorrektur geplant, aber ich habe Panik bekommen eine Woche vorher und dann abgesagt", erklärte sie. Das hat bei ihr zu einem Umdenken geführt: "Ich möchte erst mal keine operativen Eingriffe mehr vornehmen, weil ich denke, dass man durch Instagram in einen Wahn verfällt, dass man einem bestimmten Ideal entsprechen sollte und man steht unter Druck." Vanja wolle nun einfach ihr Ding machen und sich eben nicht mehr dem öffentlichen Druck aussetzen.

Bis dato hat sie bereits zwei operative Eingriffe hinter sich. "Ich hatte bis jetzt eine kleine Fettabsaugung und eine Brustvergrößerung. Beides ist zwei Jahre her", erzählte Vanja. Diese Veränderungen bereue sie jedoch nicht. Dennoch hat sie jetzt ein neues Motto: "Ich muss nicht die Schönste sein, um glücklich zu sein."

Vanja Rasova, "Ex on the Beach"-Star

Vanja Rasova, Reality-TV-Star

Vanja Rasova, August 2022

