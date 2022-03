Vanja Rasova hatte ein unangenehmes Erlebnis mit einem Umzugshelfer. Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin hat einen Neustart gewagt und ist in eine andere Wohnung gezogen. Offenbar hat es dem Reality-TV-Sternchen aber etwas an Unterstützung gemangelt – und Vanja war auf die Hilfsbereitschaft eines flüchtigen Bekannten angewiesen. Das Problem: Der Mann hatte sich offenbar mehr von der Blondine erhofft – und sie am Ende sogar sexuell belästigt.

Im Gespräch mit Promiflash schilderte sie, was sich in ihrer Wohnung zwischen Umzugskartons zugetragen hatte. "Ich wurde von jemandem, der hier in der Wohnung Regale aufgebaut hat, sexuell belästigt – in eine Situation gebracht, in der ich Angst hatte, dass mir was passiert und ich mich wehren muss", erzählte sie. Sie habe dem Mann keine Hoffnungen gemacht und ihn sogar für seine handwerkliche Unterstützung mit Geld bezahlen wollen. "Er wollte mit mir was essen gehen, aber ich wollte das nicht so richtig. Dann stand er auf einmal vor meiner Wohnung", erinnerte sich die Influencerin. Als sie die Tür geöffnet habe, sei er unbeirrt an ihr vorbeigestürmt und habe sich auf dem Sofa platziert. "Dann ist er auf mich zugekommen, ich habe echt schon überlegt, ob ich was in der Nähe habe, womit ich mich wehren kann", ließ Vanja das Erlebte Revue passieren.

Zwar sei sie den unerwünschten Gast am Ende ohne schlimmere Folgen losgeworden – das Ganze sei ihr aber dennoch sehr nahe gegangen. Sogar arbeiten konnte Vanja nach dem Vorfall erst mal nicht. Ihr sei es nun wichtig, ihre Geschichte zu teilen, um andere Frauen zu schützen. Sie überlege auch, die sexuelle Belästigung zur Anzeige zu bringen.

Anzeige

Instagram / vanjarasova Influencerin Vanja Rasova

Anzeige

Instagram / vanjarasova Influencerin Vanja Rasova

Anzeige

Instagram / vanjarasova Influencerin Vanja Rasova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de