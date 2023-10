Nach Promi-BB ins Dschungelcamp? Peter Klein darf nicht!

Es gibt klare Regeln! Die Promi Big Brother-Fans können sich auf was gefasst machen: Denn Peter Klein (56) und Yeliz Koc (29) ziehen in den Container. Ab dem 20. November kann man sehen, wie der Ex von Iris Klein (56) und die einstige Bachelor-Kandidatin sich schlagen werden. Vielleicht könnte eben dieses Format besonders für den Muskelmann ein Sprungbrett für andere große Shows sein. Ins Dschungelcamp im Januar darf Peter aber erstmal noch nicht!

Wie Bild erfahren haben will, ist dies so in dem Vertrag des 56-Jährigen festgehalten. So soll es eine Klausel geben, die die Promi-BB-Kandidaten für einige Monate für andere Sendungen dieser Art sperrt. Da das große Spektakel im australischen Busch wieder in einigen Wochen losgeht, scheint Peters Teilnahme ausgeschlossen. Oder gibt es einen anderen Weg für den Hobby-Musiker?

So könnten sich die Produktionsfirmen eventuell diesbezüglich noch einigen. Denn Peter könnte definitiv einiges am Lagerfeuer erzählen. Eine RTL-Sprecherin betonte aber gegenüber dem Blatt: "Ein Dschungel-Verbot ist natürlich das Härteste, was einen Promi treffen kann. In jedem Fall wünschen wir Peter Klein viel Spaß bei 'Promi Big Brother'."

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juni 2023

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Star

