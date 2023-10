Was sagt Iris Klein zu Ex Peter bei "Promi Big Brother"?

Peter Klein (56) will mit seiner Karriere richtig durchstarten. Seit der Trennung von seiner Ehefrau Iris Klein (56) träumt der Maler nicht nur von einem Durchbruch in der Musik, sondern hat auch eine lukrative Reality-TV-Teilnahme an Land gezogen: Er wird am 20. November in den Promi Big Brother-Container einziehen und freut sich schon riesig auf diese Herausforderung. Und auch Peters Ex Iris ist ausnahmsweise ganz positiv gestimmt!

Auf Instagram wird die Mutter von Daniela Katzenberger (37) gefragt, was sie zu Peters Teilnahme bei Promi-BB sagt. "Für mich keine Überraschung, da das ja sein Plan war und ich das schon sehr lange wusste", antwortet sie. Iris – die sonst gerne gegen ihren Ex schießt – hat deshalb nur positive Worte übrig. "Ich freue mich, dass er Geld verdient. Ist also sehr gut", stellt sie klar.

Die 56-Jährige verbindet selbst eine lange Geschichte mit dem Format. 2010 nahm sie selbst bei der zehnten Ausgabe der Normalo-Staffel Big Brother teil. Allerdings musste Iris die Show vorzeitig verlassen: Sie weigerte sich strikt, die Regeln des großen Bruders zu befolgen, klagte immer wieder über den Nikotinentzug – und flog raus.

