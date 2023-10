So groß ist Schwangerschaftsbauch von Sängerin Ciara schon

Ciara (37) gibt einen kleinen Einblick. Bei der "Like A Boy"-Interpretin läuteten im Jahr 2016 die Hochzeitsglocken: Sie und Russell Wilson (34) gaben sich das Jawort. In ihre Ehe brachte die US-Amerikanerin bereits einen Sohn aus ihrer vorangegangenen Beziehung mit dem Rapper Future (39) mit. Doch dabei sollte es nicht bleiben: Gemeinsam mit ihrem Mann begrüßte die Musikerin zwei weitere Kinder auf der Welt – und erwartet derzeit erneut Nachwuchs. Wie weit sie schon in der Schwangerschaft ist, verrät Ciara jetzt mit einem Bild.

Auf Instagram postet die baldige Vierfachmama ein Foto von sich: In einem weißen T-Shirt liegt sie total entspannt in einem Bett in einem Hotelzimmer. Ihre Lippen formt sie zu einem Kussmund, während sie mit ihren Fingern ein Peace-Zeichen in die Kamera streckt. Da das Oberteil der US-Sängerin etwas nach oben gerutscht ist, gibt es einen Blick auf ihre große Babykugel frei.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass Ciara ihren Schwangerschaftsbauch in Szene setzt: In einem TikTok-Video tanzt sie gemeinsam mit ihren Kindern zu ihrem und Chris Browns (34) Song "How We Roll". Während die 37-Jährige die einstudierte Choreo mit ihren Kids performt, kommt ihr Babybauch gut zur Geltung.

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren Kindern

Instagram / ciara Ciara im September 2023

Instagram / ciara Russell Wilson und seine Frau Ciara

