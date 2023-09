Schwangere Ciara tanzt mit Familie und zeigt dabei Babybauch

Die Geburt von Ciaras (37) Baby rückt immer näher! Die Sängerin und ihr Mann Russell Wilson (34) hatten vor sieben Jahren geheiratet. Darauf folgte die Geburt ihrer zwei Kinder. Mittlerweile erwartet das Paar sein drittes gemeinsames Kind. Aus ihrer Ex-Beziehung mit dem Rapper Future (39) hat die Musikerin bereits ihren Erstgeborenen. Im Netz teilt sie nun ein Tanzvideo mit ihrer Familie. Bei ihren Bewegungen blitzt ihr nackter großer Babybauch vor der Kamera auf!

Auf TikTok postet die Sängerin einen Familientanz von sich und ihren Kindern zu ihrem und Chris Browns (34) Song "How We Roll". In dem Video tanzen Ciara und ihre beiden älteren Kids hintereinander eine kleine einstudierte Choreo. Die Sängerin trägt ein dunkelblaues T-Shirt und eine passende blaue Hose, die einen Blick auf ihren Babybauch freigibt, während sie tanzte. Der Clip endet damit, dass die Sängerin mit ihrem jüngsten Kind zurückkehrt, das in die Kamera lächelt, bevor es sich mit einem Spielzeug in der Hand wieder abwendet.

Bereits vor wenigen Tagen präsentierte die Sängerin ihren Babybauch vor der Kamera. Auf Instagram teilte sie Schnappschüsse eines Schwangerschafts-Fotoshootings. Ihre wachsende Babykugel setzte sie dabei mit einer tief sitzenden Jeans und einem bunten Crop-Top in Szene.

Getty Images Russell Wilson und Ciara im Februar 2023

Getty Images Ciara im März 2023

Instagram / ciara Ciara im August 2023

