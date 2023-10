Wegen Julian Zietlow? Seine Ex Kate fühlte sich nicht frei

War das etwa der Grund für ihre Trennung? Julian Zietlow (39) und Kate Kolosovskaia hatten sich auf Bali kennen und lieben gelernt – zwischen dem Fitness-Influencer und dem OnlyFans-Star funkte es auf Anhieb. Aus Liebe zu der Beauty ließ er sogar seine Frau Alina Schulte im Hoff und die zwei gemeinsamen Töchter in Deutschland zurück. Seit September sind die beiden allerdings getrennt – fühlte sich Kate etwa eingeengt?

Auf Instagram teilt die Beauty nun ein Spiegel-Selfie von sich in einer lockeren Baggy Jeans. "Ich bin froh, endlich das tragen zu können, was ich will, und es ist mir scheißegal", schreibt Kate dazu. Wenig später erhält die Brünette eine besorgte Nachricht eines Followers – sie wird gefragt, ob sie sich damals nicht frei gefühlt habe. "Wenn man in einer Beziehung ist, befindet man sich im selben Energiefeld. Und selbst wenn einem nichts verboten wird, gibt es einem trotzdem kein gutes Gefühl", antwortet das Model. Sie sei verliebt gewesen. Allerdings habe sie erst später gemerkt, wie sie wirklich fühle.

Erst im vergangenen Monat hatte Kate gegenüber Bild verraten, wie sehr Julian unter Trennung leide. "Er will im Moment nicht mit mir reden. Julian ist total still. Er will nichts von mir hören [...], weil er sehr verletzt ist und Abstand braucht", erklärte die Bloggerin. Ein Liebes-Comeback sehe sie jedenfalls nicht: "Ich glaube nicht, dass wir wieder zusammenkommen werden."

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia, Influencerin

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und Kate Kolosavskaia im August 2023

