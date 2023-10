Wer passt während Sommerhaus auf Serkan Yavuz' Tochter auf?

Für ihren Nachwuchs wurde bestens gesorgt. Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) sind im Mai 2022 Eltern einer Tochter geworden. Mehr als ein Jahr später folgte der nächste große Schritt: Die beiden Reality-TV-Stars verlobten sich und gaben sich auch bereits das Jawort. Auch beruflich läuft bei ihnen alles rund – die zwei kommen als Nachrücker ins Sommerhaus der Stars. Doch wer hat auf ihr Töchterchen aufgepasst, während Samira und Serkan in Bocholt waren?

Diese Frage stellte sich ein Instagram-Follower, der von Serkan wissen wollte, wo seine Kleine während der Dreharbeiten war. "Oma und Opa haben sich in der Zeit bei uns einquartiert, damit es das gewohnte Umfeld ist", klärte der Influencer seine Fans auf. Serkan und Samira haben im Vorfeld wichtige Vorkehrungen getroffen: "Also meine Mutter war für Nova eh eine Bezugsperson und konnte auch mit allen Routinen umgehen. Wir haben es natürlich für die Zeit kurz vorher nochmal intensiviert und hingearbeitet, dass es so einfach wie möglich wird."

Die beiden sind also wahrlich ein gutes Team. Im August hatten Samira und Serkan ihren zweiten Jahrestag gefeiert. Anlässlich dieses Datums widmete die Beauty ihrem Liebsten rührende Worte. "Jetzt sind wir schon zwei Jahre zusammen und ich freue mich auf alles, was noch kommt", schrieb Samira auf Instagram.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova Skye Sya

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de