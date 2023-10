18 Jahre! Giovanni Zarrella verrät Schlüssel zum Eheglück

Wahre Liebe geht durch gute und durch schlechte Zeiten! Giovanni Zarrella (45) ist bereits seit 18 Jahren glücklich mit seiner Ehefrau Jana Ina (46) verheiratet. Im Laufe der gemeinsamen Zeit bekamen der Sänger und die Moderatorin zwei Kinder – einen Sohn und eine jüngere Tochter. Mit welchem Geheimnis sie all die Jahre gemeinsam meisterten, erzählt er nun: Giovanni verrät im Promiflash-Interview den Schlüssel zu seinem Liebesglück!

Die Ehe von Giovanni und seiner Gattin feierte im September Volljährigkeit. Promiflash traf ihn bei dem 30. Geburtstag von Bildergarten Entertainment – der Deutsch-Italiener verriet dabei das Liebesgeheimnis des Pärchens: "Wir versuchen einfach immer gut zueinander zu sein. [...] Das Wichtigste ist, dass man sich als Paar, aber natürlich auch als Familie weiterentwickelt." Auch ein bisschen Glück und ähnliche "Visionen der Liebe" gehören dazu, wie der Zweifachpapa zugibt.

Aktuell steht Giovanni für die Gesangsshow The Voice of Germany vor der Kamera. Jana Ina ist ein großer Fan und unterstützt den "La vita è bella"-Interpreten tatkräftig, wie er im Interview berichtet. Auch im Netz präsentiert das Traumpaar seine Liebe zueinander: "Alles, was wirklich zählt", schreibt die 46-Jährige auf Instagram zu einem Selfie von sich und ihrem Ehemann Giovanni.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella beim Deutschen Fernsehpreis 2023

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im September 2023

