Wie süß: Jana Ina Zarella immer noch verliebt in Giovanni

Ach, muss Liebe schön sein! Giovanni (45) und Jana Ina Zarrella (46) gelten als absolutes Traumpaar. Die beiden gehen schon seit 19 Jahren als Liebespaar gemeinsam durchs Leben. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, doch auch beruflich kreuzen sich die Wege von den Zarrellas. Jetzt ließ Jana Ina ihre Follower an ihrem Liebesglück teilhaben, indem sie Giovanni einen süßen Text widmete.

"Alles, was wirklich zählt", schreibt die 46-jährige Love Island-Moderatorin auf Instagram zu einem zuckersüßen Selfie von sich und ihrem Ehemann Giovanni. Mit einem roten Herzchen-Emoji und liebevollen Hashtags wie: #ichliebedich, #familiezuerst und #fürimmer bringt die Brünette ihre Liebe noch mehr zum Ausdruck.

Um ihre Liebe weiterhin frisch zu halten, überrascht sich das Traumpaar hin und wieder auch gerne mal. Erst kürzlich erzählte Jana Ina in ihrer Instagram-Story, dass ihr Ehemann sie nach Drehschluss bei der Arbeit überraschte. "Ich habe so geschrien, ich war so glücklich. Das war die schönste Überraschung überhaupt", ließ die Zweifach-Mama Revue passieren.

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarella, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarella im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de