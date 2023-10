Das ist für Chris Broy in einer Beziehung am wichtigsten!

Kommunikation ist das A und O in einer Beziehung – oder doch nicht? Chris Broy (34) ist aktuell nicht in festen Händen und auch nicht auf der Suche. Seine Freizeit widmet der Reality-TV-Star ganz und gar seinem Sohn George. Den bekam er im Juni 2021 mit seiner damaligen Verlobten Eva Benetatou (31). Gedanken darüber, wie eine glückliche Beziehung laufen sollte, macht sich der Solo-Papa trotzdem. In einem Promiflash-Interview verrät Chris, was ihm in der Partnerschaft am wichtigsten ist!

Ein Detail ist Chris in einer Beziehung am wichtigsten, wie er im Interview mit Promiflash während der "B:Real"-Dreharbeiten verrät: "Ich glaube, es ist einfach Verständnis. Man kann mit jemandem kommunizieren und reden, aber wenn du kein Verständnis für den anderen hast, dann wirst du keine perfekte Beziehung haben." Diesen Tipp gäbe der Blogger auch seinen Freunden – er kümmere sich darum, dass sie ihre Liebe finden. "Meine Liebe ist mein Sohn und ich brauche jetzt keine Frau", stellt der Beau klar.

In einem Q&A auf Instagram fragten die Fans den Influencer, ob es ihm bei Frauen vor allem um das Aussehen gehe. Doch Chris habe von seinen Beauty & The Nerd-Kollegen gelernt, dass er zu den demisexuellen Menschen gehöre. Heißt, dass für den 34-Jährigen für die körperliche Anziehung eine emotionale Bindung vorhanden sein muss. Ein "gewisser optischer Reiz" sollte aber auch gegeben sein, wie Chris findet.

Instagram / chris_broy Chris Broy mit seinem Sohn George im April 2022

ProSieben / Benjamin Kis Chris Broy und Alex bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Teilnehmer

