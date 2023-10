Ex-"Love Island"-Siegerin Vivien Michalla ist schwanger!

Sie hat schöne Neuigkeiten zu verkünden! Vivien Michalla (30) suchte 2018 in der dritten Staffel der Datingshow Love Island die große Liebe. Gemeinsam mit ihrem Couple Sidney Wolf (36) holte sie sogar den Sieg. Doch für eine gemeinsame Zukunft reichten die Gefühle nicht aus. Seit 2021 hat sie aber einen neuen Partner an der Seite, den sie im Mai dieses Jahres in Las Vegas heiratete. Nun überrascht die Beauty ihre Fans mit süßen Neuigkeiten: Vivien erwartet ihr erstes Baby!

Das verkündet die Influencerin auf Instagram. Die zwei süßen Fotos, auf denen sie ihren nackten Babybauch präsentiert, untertitelt die TV-Bekanntheit mit: "Liebe im Bauch". In ihrer Story gibt die Mama in spe zudem einen Hinweis darauf, in welchem Schwangerschaftsmonat sie sich bereits befindet. Zu den Fotos, die sie dort teilt, schreibt sie: "Seit fast acht Monaten mein kleines Geheimnis."

Ihre Fans freuen sich sehr für ihr Mutterglück. "Glückwunsch euch beiden. Jetzt bist du noch schöner", kommentiert ein begeisterter Nutzer die Bilderstrecke. "Oh, das freut mich aber für dich. Ich wünsche dir alles Gute und Liebe" und "Ich freue mich sehr für euch. Sehr schönes Foto", schreiben zwei weitere User.

Instagram / vivixkit Vivien Michalla mit ihrem Freund, 2021

Instagram / vivixkit Vivien Michalla, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / vivixkit Vivien Michalle, Ex-"Love Island"-Siegerin

