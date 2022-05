Vivien Michalla (29) hat Ja gesagt – und teilt ihr Glück mit der Welt! 2018 gewann die Influencerin gemeinsam mit ihrem damaligen TV-Partner Sidney Wolf (35) die Kuppelshow Love Island. Inzwischen ist die TV-Bekanntheit wieder glücklich vergeben. Anfang Mai verlobten sich Vivien und ihr Partner sogar, doch jetzt ging alles ganz schnell: Die Beauty hat in Las Vegas geheiratet! Kurz darauf gab Vivien ihren Followern schöne Einblicke in ihre Hochzeit!

Nichtsahnend flog Vivien mit ihrem Partner in die USA, um Urlaub zu machen, wie sie dachte. Dort erwartete sie jedoch keine Zeit zu zweit. Die Instagrammerin wurde von ihren Freunden und ihrer Familie in Las Vegas überrascht, denn ihr Mann hatte sich vorgenommen, sie in der Stadt zu heiraten. "Mein Mann hat das alles schon seit Februar geplant", zeigte sich Vivien auf Instagram ganz gerührt. "Alle haben es so unglaublich gut verheimlicht vor mir", meinte sie außerdem.

Das Hochzeitskleid, das sie trug, war hingegen nur für den Tag geliehen. Sie probierte nach dem Antrag schon mal Kleider in Deutschland an für die Hochzeit, die in der Zukunft liegt – wie sie damals dachte. Bei Las Vegas denken auch einige an eine Spaßhochzeit. Doch Vivien klärte auf: "Wir bekommen eine beglaubigte Kopie der Heiratslizenz und müssen diese nur noch beim Standesamt eintragen lassen." Dennoch würde die 29-Jährige auch gerne in Deutschland heiraten. Aufgrund der Kosten lässt sich das Paar damit aber noch ein bisschen Zeit.

