Vivien Michalla (28) ist wieder glücklich vergeben! Schon im Jahr 2019 hatte die Blondine geglaubt, bei Love Island die Liebe gefunden zu haben – und zwar in Sidney Wolf (33). Doch nach dem Sieg im Finale kam alles anders als erwartet und das Paar ging wenige Wochen nach der Show schon getrennte Wege. Inzwischen hat Vivi ihr Herz aber erneut verschenkt und ist glücklicher denn je, wie sie Promiflash verriet!

Ihre neue Liebe lernte die 28-Jährige schon im Sommer des vergangenen Jahres mit Freunden an der Ruhr kennen, erzählte sie im Interview mit Promiflash. Zwar will sie noch nicht viel über den neuen Mann an ihrer Seite verraten, doch eines stellte Vivi direkt klar: "Er ist kein Promi." Außerdem wolle sie die Sache dieses Mal langsam angehen und auch das Zusammenziehen eilt in ihren Augen nicht. "Wir wohnen sehr nah beieinander. Das ist wirklich praktisch, wir sehen uns täglich", berichtete die Influencerin.

Die Reality-TV-Bekanntheit scheint sich sicher zu sein, dass sie dieses Mal das große Los gezogen hat. "Er wird mich nicht mehr los", schwärmte Vivi. Themen wie Kinder und Hochzeit seien allerdings noch nicht relevant. Derzeit genießen die Turteltauben einfach nur ihre Zweisamkeit, ohne strikte Zukunftspläne zu machen.

RTL II / Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Finalisten 2019

Instagram / vivixkit Vivien Michalla und ihr Freund, 2020

Instagram / vivixkit Vivien Michalla

