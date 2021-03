Liebe auf den ersten Blick? Love Island ist gerade frisch in die fünfte Staffel gestartet. Den Fans blieb bisher also wenig Zeit, sich ein Bild von den diesjährigen Islandern zu machen. Vivien Michalla (28), die das Flirtformat in der dritten Staffel gewinnen konnte, würde mittlerweile selbst zwar lieber im echten Leben nach einem Mann suchen – den neuen Cast hat sie dennoch bereits ins Herz geschlossen. Promiflash hat sie verraten, wer ihr Lieblingsbewohner der Liebesinsel ist.

Ihr gefalle es schon sehr, dass die Liebesvilla in diesem Jahr an einem anderen Ort stehe, erzählte Vivien im Gespräch mit Promiflash. Bei den Bewohnern schätze sie vor allem die Vielseitigkeit der Charaktere, so die 27-Jährige. Und eine Favoritin habe sie nach den ersten Tagen auch schon: "Mein absoluter Liebling ist Greta, auch wenn viele sie wahrscheinlich unsympathisch finden. Sie versteht 'Love Island' und ist absolut ehrlich, das schätze ich sehr." Dass die Mimik der 21-Jährigen sie an ihre Cousine erinnere, habe bestimmt einen kleinen Bonus gegeben, lachte Vivi.

Von ihren "Love Island"-Mitstreitern von 2019 habe sie heute zu keinem mehr engen Kontakt, gab Vivien zu. Einzig bei Dana Feist sei die Lage etwas anders: "Sie ist und bleibt mein Mädchen, und ich weiß, ich könnte sie jederzeit anrufen oder besuchen."

