Fast ein Jahr ist die vergangene Staffel der beliebten Kuppelshow Love Island her! Unter der Sonne Mallorcas stellten sich die liebeshungrigen Kandidaten dem Inselabenteuer und testeten dabei ihr Flirt-Potenzial aus. Während romantischer Dates oder bei heißen Suite-Aufenthalten bauten sie in kürzester Zeit eine tiefe Bindung zu ihren Mitstreitern auf. Nach zwei intensiven Wochen in der Show-Villa wurden aus Fremden Freunde und Partner. Doch haben die ehemaligen Kandidaten auch nach "Love Island" noch Kontakt zueinander? Promiflash hat bei den Ex-Mitbewohnern nachgefragt.

Yasin und Samira gelten als absolutes Traumpaar der vergangenen Staffel. Nach der Show wagten sie einen Beziehungsschritt nach dem anderen: Die Zugbegleiterin und der Sportlehrer sind bereits zusammengezogen, verlobten sich und erwarten mittlerweile sogar ihr erstes gemeinsames Kind. Doch auf der Insel fanden sie nicht nur die große Liebe, sondern auch andere für ihr Leben wichtige Menschen. "Danilo (23) [Cristilli] ist ein sehr enger und guter Freund von uns geworden", erzählten die beiden im Promiflash-Interview. Was die weiblichen Kandidatinnen angeht, habe Samira den meisten Kontakt zu Vivien Michalla (27).

Danilos Favorit aus der Sendung ist das verlobte Pärchen Yasin und Samira. "Wir verstehen uns aber alle gut, was schön ist", meinte der Köln 50667-Darsteller. Showliebling Melissa (24) habe einen guten Draht zu den meisten ehemaligen Kandidaten – mit Dijana Cvijetic (26) verbinde sie eine tiefe Freundschaft. Dies bestätigte die Schweizerin: "Den engsten Kontakt habe ich mit Melissa, wir sind halt wirklich sehr eng", stellte die Blondine klar. Womanizer Danilo hatte beiden Frauen in der Sendung den Kopf verdreht und konnte sich nicht richtig für eine von ihnen entscheiden. Mittlerweile scheinen die Freundinnen über ihn hinweg zu sein – in Kontakt stehen sie mit Danilo nicht mehr.

Asena Neuhoff lernte bei "Love Island" eine ihrer engsten Bezugspersonen kennen: Mischa Mayer und die Wimpernstylistin fanden ineinander Freunde fürs Leben. "Er ist ja auch nach Köln gezogen und wir sehen uns sehr oft", erzählte die dunkelhaarige Beauty. Auch mit Ricarda Raatz verabrede sie sich regelmäßig. Mischa genoss das Zusammenleben mit Kandidatin Denise Bröhl anscheinend so sehr, dass er jetzt mit ihr sogar in einer Wohngemeinschaft lebt. "Wenn jemand Köln besucht, ist er herzlichst bei Denise und mir eingeladen", zeigte sich der Fitnessliebhaber offen. Denise habe ansonsten nicht mehr viel Kontakt zu ihren Ex-Mitbewohnern. "Wirklich befreundet sind wir nicht, aber wir sagen uns 'hallo', weil wir den gleichen Freundeskreis haben", so die Kölnerin.

Dennis Glanz hat ebenfalls zu einigen Islanderinnen noch Kontakt, aber so ganz zufrieden scheint er nicht zu sein. "Als richtig gute Freundschaft würde ich das aber nicht bezeichnen", stellte der Blondschopf fest. Aleksandar Petrovic (29) hingegen verstehe sich mit dem gesamten Cast optimal. "Richtig gut befreundet bin ich mit Mischa, Sidney (33), Denise, Asena, Melissa, Erik, Marcel (29), Laura, Dana, Roman und Philipp", zählte der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer seine Favoriten auf.

Auch die Gewinner der Show, Vivien und Sidney Wolf, äußerten sich zum Thema Freundschaft. Die beiden verließen die Insel als Pärchen und mit 50.000 Euro in der Tasche. Kurze Zeit später hatte der Schauspieler die Eiskonditorin aber wieder verlassen. Befreundet scheinen Vivien und Sidney nach dem Liebesaus nicht zu sein. So erklärte die Blondine: "Ich habe nur noch regelmäßig Kontakt zu Dana und Samira, hin und wieder auch zu Ricarda. Das heißt aber nicht, dass ich mich mit den anderen nicht verstehe." Sidney hingegen hält zu Mischa, Danilo, Samira, Yasin, Amin, Aleks, Philipp, Marcel und Melissa den Kontakt.

Instagram / denise.loveisland2019 Danilo, Aleks, Amin, Dana, Denise, Erik, Marcel, Melissa und Lina

Love Island, RTL II "Love Island": Yasin, Danilo und Mischa mit Samira, Melissa und Ricarda

Instagram / asenaneuhoff Mischa Mayer und Asena Neuhoff

Instagram / dennisglanz Dennis Glanz, bekannt durch "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Aleks und Dijana, Kandidaten bei "Love Island" 2019

Instagram / sidneywolf23/ Sidney Wolf und Vivien Michalla



