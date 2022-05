Vivien Michalla (29) überrascht ihre Fans mit süßen Neuigkeiten. 2019 nahm die Influencerin an Love Island teil und verliebte sich während der Show in Kandidat Sidney Wolf (35). Doch wenige Wochen nach dem Ende der Sendung gingen sie wieder getrennte Wege. Vergangenen März gab die ehemalige Datingshow-Teilnehmerin bekannt, dass sie wieder glücklich vergeben ist. Nur ein Jahr später verkündete Vivien nun: Sie und Partner haben sich verlobt.

In ihrer Instagram-Story teilte die 29-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Partner. Auf der Aufnahme küsste die Reality-TV-Bekanntheit ihren Liebsten, während sie überglücklich ihre Hand in die Kamera hielt. Ihren Ringfinger zierte dabei ein Verlobungsring. Zudem verriet Vivien, dass sie bereits am Mittwoch ihren Junggesellinnenabschied feiern wird und die Trauung nur einen Tag später in Las Vegas, wo sie derzeit Urlaub machen, stattfinden wird.

Mit dem Antrag hatte ihr Partner sie überrascht. "Unglaublich, dass ich einfach nichts geahnt habe", erzählte Vivien ihren Followern. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester werde sie noch heute auf die Suche nach einem Hochzeitskleid gehen.

Instagram / vivixkit Vivien Michalla und ihr Freund, 2021

Instagram / vivixkit Vivien Michalla und ihr Freund, 2020

Instagram / vivixkit Vivien Michalla mit ihrem Freund, 2021

