Werden "Are You The One?"-Stars gewinnen? Das sagen die Fans

Werden in der aktuellen Staffel von Are You The One Stars? – Reality Stars in Love alle Lichter noch angehen? Die diesjährigen Kandidaten scheinen einfach nicht den Dreh herauszuhaben: Bisher konnten sie erst das Perfect Match von Danilo Cristilli (26) und Darya Strelnikova finden. Bei den übrigen neun Pärchen sind sie allerdings ratlos und kassieren in der vergangenen Matching Night dafür sogar ein Blackout! Für die verbliebenen 180.000 Euro müssen sich die Realitystars mächtig ins Zeug legen. Doch werden sie es noch schaffen? Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung dazu...

Die Zuschauer glauben laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 18. Oktober, 10:05 Uhr] nicht mehr daran, dass es die Teilnehmer noch reißen werden. Von insgesamt 354 Teilnehmern stimmen 253 (71,5 Prozent) dafür ab, dass die Realitystars bis zum Ende nicht mehr alle Perfect Matches finden werden. Nur 101 der Leser (28,5 Prozent) sind noch immer davon überzeugt, dass die Kandidaten noch die 180.000 Euro abräumen werden.

Doch mit ihrem Blackout haben die Stars auch eine Erkenntnis gewonnen: Obwohl Emanuell (30) und Sabrina seit Tag eins aneinanderkleben, sind sie laut den Experten nicht füreinander bestimmt. Ebenso überraschend ist es, dass Jenny und Marvin kein Perfect Match sind.

Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / sabrinawlk Sabrina Wlk im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de