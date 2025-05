Vergebene bei AYTO? Laut "Ex on the Beach"-Jeanine stimmt es

Ein neues Gerücht kursiert in der Welt des Reality-TVs: Offenbar sollen in der kommenden Staffel der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love vergebene Teilnehmer mit von der Partie sein. Ex on the Beach-Bekanntheit Jeanine (28) sind die Spekulationen nicht entgangen. In ihrer Story auf Instagram plaudert sie nun aus dem Nähkästchen: "Oh mein Gott, Leute, habt ihr den Tea schon mitbekommen, dass jemand bei AYTO vergeben sein soll? Kann euch sagen: True Story."

Dass Nicht-Singles bei dem Format mitmischen, ist eigentlich widersprüchlich zum Konzept – nämlich, sein Perfect Match zu finden. Jeanine ist allem Anschein nach auch nicht gerade begeistert darüber. "Ist das jetzt eigentlich der neue Trend, vergeben in eine Datingshow zu gehen? Hat man da bessere Chancen?", fragt die frühere Love Island-Teilnehmerin sarkastisch in ihrer Story. Ihrer Meinung ist auch Reality-TV-Sternchen Paulina Ljubas (28), die ebenfalls vor wenigen Tagen im Netz wetterte: "Heute Morgen erst wieder gelesen, dass anscheinend wieder Vergebene bei AYTO-VIP waren – ihr Vergebenen in Datingshows habt einen ganz besonderen Platz in der Hölle verdient!"

Aber nicht nur, dass wohl vergebene Teilnehmer mit dabei sind, sorgt für Wirbel: Auch der diesjährige Cast bietet eine große Überraschung. Denn nachdem die 21 Kandidaten verkündet wurden, kam kurz darauf ein weiterer Promi durch eine persönliche Nachricht von Moderatorin Sophia Thomalla (35) dazu: Kein Geringerer als Jimi Blue Ochsenknecht (33) versucht sein Glück am Sandstrand. Ob der "Die wilden Kerle"-Star tatsächlich sein Perfect Match finden wird?

