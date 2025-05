Wieder Vergebene bei AYTO VIP? Paulina Ljubas deutet es an

Paulina Ljubas (28) sorgt mit einer Story auf Instagram für ordentlich Wirbel: Die Reality-TV-Bekanntheit hat angedeutet, dass auch in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love wieder Kandidaten dabei sind, die vergeben sind. Erst kürzlich war der Cast der Datingshow offiziell vorgestellt worden – nun stellt Paulina infrage, ob wirklich alle dort präsentierten Promis tatsächlich Single sind. "Heute Morgen erst wieder gelesen, dass anscheinend wieder Vergebene bei AYTO VIP waren – ihr Vergebene in Datingshows habt einen ganz besonderen Platz in der Hölle verdient", schreibt sie. Wer mit dieser Anspielung genau gemeint ist, verrät Paulina allerdings nicht.

Ihre Kritik an vergebenen Teilnehmern ist nicht neu: Auch bei früheren Staffeln gab es immer wieder Gerüchte, dass nicht alle angeblichen Singles wirklich auf Partnersuche sind. Im vergangenen Jahr erhob Tim Kühnel ähnliche Vorwürfe. "Was ist eigentlich die Voraussetzung Nummer eins, um in eine Datingshow zu gehen? Man sollte Single sein, richtig?", fragte er seine Community auf TikTok und fügte hinzu: "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben."

Schon zuletzt sorgten neue Namen im Cast von "Are You The One – Reality Stars in Love" für jede Menge Gesprächsstoff. So war ganz überraschend Jimi Blue Ochsenknecht (33) als prominenter Kandidat verkündet worden – eine Nachricht, die sogar die eingefleischten Reality-TV-Fans überraschte. Während die offizielle Teilnehmerliste schon voll schien, setzt die Produktion mit späten Enthüllungen wie diesen auf noch mehr Spannung und Drama. Doch auch Ex-Stars der Show äußerten sich verwundert über diese Bekanntgabe. "Ich wäre komplett vom Glauben abgefallen", meinte Laura Maria Lettgen gegenüber RTL und fügte hinzu: "So was gab es bei 'Are You The One?' nun mal wirklich noch nie."

Tim Kühnel, TV-Bekanntheit

Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

