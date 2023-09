Überraschung! Darya und Fabio kein "Are You The One?"-Match

Damit haben wohl viele nicht gerechnet. Darya Strelnikova stieß bei Are You The One? – Reality Stars in Love später dazu. Obwohl sie viel mit Danilo Cristilli (26) gemeinsam hat, fühlt sie sich von Anfang an zu Fabio Knez hingezogen – es gab sogar auch schon einen Kuss zwischen den beiden. Nun stellte sich allerdings heraus, dass die Germany's next Topmodel-Bekanntheit und Danilo ein Perfect Match sind – damit haben die Fans wohl nicht gerechnet!

Wie eine Promiflash-Umfrage zeigt, waren sich die meisten Zuschauer sicher, dass Fabio und Darya ein Perfect Match sind. So stimmen von insgesamt 885 Teilnehmern 696 – also 78,6 Prozent – dafür, dass die beiden Münchner wie füreinander geschaffen sind [Stand 21. September 2023, 13:58 Uhr]. Gerade einmal 189 Leser, was 21,4 Prozent des Votings ausmachen, haben es schon kommen sehen, dass das Model zu jemand anderem gehört.

Dass Darya und Danilo jetzt ein Perfect Match sind, ist nicht einfach für sie. "Darya ist mein Perfect Match, weil wir wirklich auf einer Wellenlänge sind, von den Gesprächen her. Aber wenn das Gefühl nicht da ist, dann kann man das nicht steuern", erklärt der Italiener in der Show, der nur Augen für Jenny hat. Auch Fabio ist etwas enttäuscht und sagt zu dem Model: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich gar nicht getroffen."

Instagram / darya Darya Strelnikova im September 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez im September 2023

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

