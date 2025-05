Leandro Fünfsinn will bei AYTO-VIP eine andere Seite zeigen

Leandro Fünfsinn ist Teil der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love. Auf Instagram spricht der Realitystar nun offen über seine Zeit in der TV-Sendung, die im sonnigen Thailand gedreht wurde. Auf die Frage eines Fans, ob es die richtige Entscheidung war, bei der Show mitzumachen, antwortet er: "Es war auf jeden Fall ein Unterschied zu Love Island."

Weiter erklärt Leandro, dass ihm die Zeit während des Drehs gut gefallen habe: "Ich habe mich unfassbar wohlgefühlt mit den Menschen vor Ort und deswegen bekommt ihr mit Sicherheit jetzt auch nochmal andere Seiten von mir zu sehen." Der Ex-Flirt von Yeliz Koc (31) konnte dort offenbar "alles ein bisschen lockerer und ausgelassener" genießen.

Leandro hatte bereits bei "Love Island" gezeigt, dass er sich in Reality-TV-Formaten wohlfühlt und dort schnell die Sympathien der Zuschauer gewinnt. Der Realitystar teilt regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag und seinen TV-Erfahrungen mit seinen Fans über soziale Medien. Gerade sein offener und fröhlicher Charakter kommt in der Community besonders gut an.

RTL/ Frank Beer Der Cast von "Are You The One? Reality Stars in Love", 2025

Instagram / leandro_fsn "Love Island"-Bekanntheit Leandro Fünfsinn

