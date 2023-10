"Betrug": Lupita Nyong'o und Selema Masekala sind getrennt

Sie zieht den Schlussstrich! Lupita Nyong'o (40) hatte durch den Film "12 Years a Slave" internationale Berühmtheit erlangt. Seitdem spielte sie in vielen erfolgreichen Filmen mit. Auch in ihrem Privatleben schien es eigentlich gut zu laufen: Im Dezember 2022 stellte die Schauspielerin ihren Freund Selema Masekela zum ersten Mal öffentlich vor. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Lupita hat sich von Selema getrennt!

Das verkündet die "Black Panther"-Darstellerin in einem emotionalen Statement auf Instagram. Dort erklärt sie, dass sie sich öffentlich von ihrem Ex distanzieren wolle, da sie ihm nicht mehr vertrauen könne: "Ich befinde mich in einer Zeit des Herzschmerzes wegen einer Liebe, die plötzlich und auf verheerende Weise durch Betrug ausgelöscht wurde." Die Neuigkeit teile sie, um offen und ehrlich mit ihren Followern umzugehen. Zudem hoffe sie, anderen Menschen, die dasselbe durchmachen, zu helfen.

Bei ihren Fans stößt der Hollywoodstar mit diesen ehrlichen Worten vor allem auf Zustimmung: "Das tut mir leid, Lupita. Danke, dass du dich so offen und verletzlich zeigst" und "Es tut mir so leid, dass du das durchmachen musst, Schwester. Sei nett zu dir selbst und weine ruhig. Du hast geliebt und das ist das Wichtigste", sind nur zwei der vielen unterstützenden Kommentare, die ihre Follower unter den Post schreiben.

Lupita Nyong'o und ihr Freund Selema Masekela

Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

