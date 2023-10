Im Alter von 83 Jahren: "Rocky"-Star Burt Young ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmbranche. Seit den 1970er-Jahren stand Burt Young vor der Kamera. Große Bekanntheit erreichte er vor allem durch seine Rolle als Paulie Pennino im Film "Rocky". Diese brachte dem Schauspieler sogar seine Oscar-Nominierung ein. Es folgten zahlreiche weitere Rollen in Filmen wie "Back to School" oder "Last Exit to Brooklyn". Doch nun wird bekannt: Burt ist verstorben.

Das bestätigt seine Tochter Anne Morea Steingieser gegenüber der New York Times. Burt sei bereits am Sonntag in Los Angeles verstorben. Nähere Details zu den Umständen des Todes ihres Vaters nannte Anna jedoch bisher nicht.

Sein "Rocky"-Filmkollege Sylvester Stallone (77) äußerte sich bereits öffentlich zu seinem Tod. Via Instagram teilte der Schauspieler ein Foto von Burt und sich. Dazu schrieb er: "An meinen lieben Freund Burt Young, du warst ein unglaublicher Mensch und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen... Ruhe in Frieden"

Getty Images Burt Young, 2012

Getty Images Burt Young, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone und Burt Young

