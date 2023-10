Nach Jesse-Trennung: Billie Eilish soll wieder vergeben sein

Ist Billie Eilish (21) neu verliebt? Mit dem Song "Ocean Eyes" feierte die Sängerin 2015 ihren Durchbruch. Momentan sorgt sie jedoch vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen: Im November 2022 machte sie ihre Beziehung zu Jesse Rutherford (32) öffentlich. Aber bereits im Mai dieses Jahres war alles wieder aus und vorbei. Doch nun scheint Billie einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben!

Wie The Sun berichtet, soll ihr Auserwählter David Enth sein. Die Musikerin und der Tattoo-Künstler sollen in Los Angeles viel Zeit miteinander verbracht und sich dabei nähergekommen sein. "Ihre Romanze ist superunauffällig, aber sie hatten schon ein paar Dates", verrät eine Quelle, die Billie nahesteht. Dabei soll David genau in ihr Beuteschema fallen: "David ist genau ihr Typ, denn sie steht auf böse Jungs mit Gesichtstattoos – ihr Ex sah aus wie eine ältere Version von ihm." Die beiden seien ein tolles Paar.

Die neue Romanze der "Bad Guy"-Interpretin könnte auch ihr neuestes Accessoire erklären: Auf Instagram präsentierte die 21-Jährige ihren Fans ein riesiges Tattoo, welches seit Kurzem ihren Rücken ziert. Ob dieses von ihrem Liebsten gestochen wurde, ist allerdings unklar.

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford im März 2023

Instagram / davidenth David Enth, Tätowierer

Instagram / billieeilish Billie Eilish' neues Tattoo

