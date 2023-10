15 Kilo abgenommen: Sebastian Deyle zeigt sein Sixpack!

Sebastian Deyles (45) Gewichtsverlust ist ihm deutlich anzusehen! Berühmt wurde der Schauspieler durch seine Rolle bei der Soap "Marienhof". Nachdem es um den Ex von Rebecca Mir (31) längere Zeit still wurde, ist er ab sofort der Neuzugang bei der Daily Rote Rosen. Für seinen neuen Job scheint sich der einstige "Sat.1-Promiboxen"-Kandidat mächtig ins Zeug gelegt zu haben. Sebastian nahm 15 Kilogramm ab und zeigt stolz sein Sixpack!

"Mein Anfangsgewicht lag bei 104 Kilogramm – jetzt bin ich bei 89 kg. Insgesamt habe ich also circa 15 kg in circa drei Monaten abgenommen", verriet der 45-Jährige gegenüber Bild. Für seine neue Figur musste Sebastian seine Ernährung umstellen und viele Regeln beachten, was ihm nicht sonderlich schwergefallen sei. "Das Zauberwort lautet Kalorien zählen. Grundumsatz errechnen und dann einfach jeden Tag in einem leichten Defizit bleiben. Das Abnehmen geht dann fast von allein und vor allem ohne Hungergefühl", erklärte er.

Nach seinem Abnehmerfolg habe Sebastian einige Gewohnheiten abgelegt. So verzichte er auf Brot und auf "Fruchtsäfte, weil die zu zuckerhaltig sind". Auch dem Alkohol habe er abgeschworen: "Das geht schon – es ist halt nur manchmal etwas langweilig. Aber man schläft definitiv besser."

Das Erste Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger in "Rote Rosen"

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle, Schauspieler

ARD/Thorsten Jander Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger in "Rote Rosen"

