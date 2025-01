Not-OP: "Rote Rosen"-Star Sebastian Deyle brach zusammen

Es gibt beunruhigende Nachrichten für die Fans des "Rote Rosen"-Darstellers Sebastian Deyle (47): Der Schauspieler ist während seiner Dreharbeiten für "Frieda – Mit Feuer und Flamme" zusammengebrochen! Vor wenigen Tagen meldete sich Sebastian aus einem Krankenbett bei seinen Followern auf Instagram und erklärte die Lage. Er berichtete: "Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum ihr jetzt eine gute Woche nichts von mir gehört habt. Das liegt ein bisschen daran, dass ich eine Nierenkolik hatte und am vergangenen Dienstag am Set beim Drehen leider zusammengebrochen bin."

Der TV-Star wurde aufgrund seiner starken Beschwerden im Krankenhaus Ludwigsfelde notoperiert. Im Netz präsentierte er völlig transparent einen Becher mit dem herausgenommenen Nierenstein. Zudem nutzte er die Gelegenheit, um öffentlich Danke zu sagen: "Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei dem Krankenhaus Ludwigsfelde und jetzt gerade eben vor zwei Stunden ist dieser kleine Bad Boy hier [...] entfernt worden." Er beruhigte seine Anhänger schließlich und verkündete, dass er voraussichtlich schon am Montag wieder in seinen normalen Alltag zurückkehren wird.

Sebastian machte sich im deutschen Fernsehen vorrangig durch seine TV-Auftritte in Shows wie "Rote Rosen", Unter uns, "Marienhof" und "Der Landarzt" einen Namen. Neben seiner erfolgreichen Karriere machte er auch mit seinem spannenden Liebesleben von sich reden. Rund ein Jahr lang datete er Model Rebecca Mir (33). Nach dem Ende ihrer Beziehung fand er allerdings eine neue Herzdame: Seine Freundin Pia macht ihn bis heute glücklich. Gegenüber Bunte schwärmte er 2023: "Man kann es definitiv Schicksal nennen. Ich glaube, es sollte so sein!"

ARD / Thorsten Jander "Rote Rosen"-Cast

Instagram / Sebastian Deyle Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia, 2023

