Sebastian Deyle (44) ist nahezu komplett von der Bildfläche verschwunden. Der Schauspieler wurde Anfang der 2000er-Jahre deutschlandweit mit seiner Rolle bei der Soap "Marienhof" bekannt und ergatterte danach stets kleinere und größere Rollen, sowie Moderationsjobs. 2011 lernte er die Germany's Next Topmodel-Finalistin Rebecca Mir (30) kennen und war mit ihr einige Zeit liiert. Seitdem wurde es jedoch still um ihn: Was treibt Sebastian mittlerweile?

T-Online sprach mit dem Moderator über sein derzeitiges Schaffen. "Ich bin dankbar, die Schauspielerei oder die Moderation nicht mehr zwingend zu brauchen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können", gab er im Gespräch zu. Denn momentan ist er als Unternehmer in einem Start-up tätig und wandte sich von der Fernsehbranche ab.

Seine Ex Rebecca lernte nach der Trennung recht schnell jemand Neues kennen und ist nun überglücklich mit ihrem Partner Massimo Sinató (41). Und wie sieht es bei Sebastian privat aus? "Glücklich vergeben", antwortete der Hobby-Musiker schlicht. Doch offenbar sind auch schon die nächsten Schritte geplant: "Heiraten ist auf jeden Fall ein Thema", gab der 44-Jährige zu und teilte ebenfalls mit, dass er auch gerne einmal Kinder haben möchte.

ActionPress Sebastian Deyle, Schauspieler

Getty Images Sebastian Deyle, Schauspieler

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

