Heiß in Rot! So sexy läutet Emily Ratajkowski den Herbst ein

Für Emily Ratajkowski (32) ist der Herbst ein heißer Monat. Die Laufstegschönheit ist bekannt für ihre gewagten Outfits. Auch zu ganz alltäglichen Situationen sucht sie sich gerne sexy Looks aus. So entschied sie sich beispielsweise bei einem Mädelsabend in New York für ein dünnes und durchsichtiges Kleid, unter dem sie lediglich ihre schwarze Unterwäsche präsentierte. Nun sucht sie sich zwar mehr Textilien aus, verzichtet aber nicht auf den Aspekt sexy: Emily heizt dem Herbst in einem knallrotem Look ein.

In New York wird sie von Fotografen beim Stadtbummel erwischt. Und wie gewohnt hüllt Emily sich dafür in ein heißes Outfit: Zu einem Oversize-Pullover in knalligem Rot kombiniert sie kniehohe schwarze Lederstiefel und eine riesige Sonnenbrille. Die Kombination rücken vor allem die langen Beine der 32-Jährigen in den Vordergrund. Mit strahlender Laune trifft Emily sich so mit ihren Freundinnen im West Village.

Noch im Juli hatte Emily bewiesen, dass sie auch keine Angst vor Veränderungen hat. Kurzerhand hatte sie ihre dunkelbraune Mähne in ein Kupferrot verwandelt. Die neue Haarfarbe hatte sie ihren Fans bei Instagram wenig überraschend im schwarzen Badeanzug und sich auf dem Sofa rekelnd präsentiert. "Rot geworden", hatte sie verschmitzt dazu geschrieben.

ActionPress/RW/MediaPunch Emily Ratajkowski mit einer Freundin, Oktober 2023

ActionPress/Backgrid Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

