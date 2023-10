Hot! Emily Ratajkowski begeistert im durchsichtigen Kleid

Sie zeigt, was sie hat. 2013 erlangte Emily Ratajkowski (32) mit ihrem Auftritt in Robin Thickes (46) Musikvideo zu "Blurred Lines" quasi über Nacht weltweit Bekanntheit. Seither ist sie eines der berühmtesten Models. Dass sie ein Händchen für Mode hat und auch gerne mal ihre heißen Kurven zur Schau stellt, ist kein Geheimnis. So auch jetzt wieder: Emily zeigt sich in einem Hauch von nichts.

Bei einer Night Out im Big Apple lässt die 32-Jährige besonders tief blicken – und zieht damit alle Blicke auf sich. Die Bilder zeigen Emily am Montagabend gemeinsam mit einer Freundin in Manhattan. In einem komplett durchsichtigen Kleid präsentiert das Model seine atemberaubende Figur. Und damit nicht genug: Sie gewährt zudem einen Blick auf ihre heißen Dessous. Ihren gewagten Look kombiniert die Beauty mit schwarzen High Heels und einer dazu passenden schwarzen Clutch.

Die "Gone Girl"-Darstellerin ist bereits bekannt dafür, sich sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf Social Media sexy in Szene zu setzen. Zur Feier ihres diesjährigen Geburtstages teilte sie einige Schnappschüsse auf Instagram. Auf den Bildern posierte Emily im hautengen schwarzen Mini-Lederkleid für die Kamera.

MEGA Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski, Schauspielerin und Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski an ihrem Geburtstag

