Neue Fotos: Steht Kourtney Kardashian kurz vor der Geburt?

Ist es etwa jeden Moment so weit? Im Juni hatten Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) die süßen Neuigkeiten verkündet, ein Baby zu erwarten. Der Realitystar ist bereits stolze Dreifachmama, mit dem Musiker wird es jedoch ihr erster Nachwuchs sein. Von dem jüngsten Schock, dass das Baby im Mutterleib notoperiert werden musste, scheint sich die Unternehmerin wieder erholt zu haben. Nun genießen Kourtney und ihr Travis eine vielleicht letzte romantische Date-Night ohne Baby!

Ein Clip, der Daily Mail vorliegt, zeigt, wie das Paar Hand in Hand ein veganes Restaurant in Calabasas verlässt. Dabei ist deutlich das breite Lächeln im Gesicht der werdenden Vierfachmama zu sehen. Ihr langes weißes Kleid setzt ihren Babybauch perfekt in Szene – und zeigt, dass es scheinbar nicht mehr lange dauern wird, bis sie und Travis ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten dürfen.

Dass Kourtney im Alter von 44 Jahren noch ein Kind erwartet, birgt auch so einige Risiken. "Im ersten Trimester durfte ich keinen Sport machen, nicht in einem Flugzeug fliegen und keinen Sex haben", erklärte sie gegenüber Vogue. Ihre Ärzte seien in dieser Hinsicht nämlich ziemlich vorsichtig. Obwohl sie kurzzeitig wieder all diese Dinge habe tun dürfen, so müsse sie sich nun kurz vor der Zielgeraden wieder an die Beschränkungen halten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

