Wieder vergeben? Billie Eilish gibt klares Statement ab!

Billie Eilish (21) spricht Klartext! Aktuell sorgt die Sängerin mit wilden Spekulationen rund um ihr Liebesleben für Schlagzeilen. Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit dem Sänger Jesse Rutherford (32) kursieren derzeit Gerüchte, dass die Grammy-Preisträgerin wieder in festen Händen ist. Bei ihrem neuen Partner soll es sich um den bekannten Tätowierer David Enth handeln. Nun äußert sich Billie selbst zu den Gerüchten!

In ihrer Instagram-Story dementiert die 21-Jährige ihre angebliche Beziehung. "Ich bin so tot, ich könnte im Moment nicht mehr Single sein...was zur Hölle ist das alles?", schreibt sie. Dazu postet die "What Was I Made For?"-Sängerin noch zwei Totenkopf-Emojis. Offenbar ist Billie von den Gerüchten alles andere als begeistert.

Auch wenn die "Bad Guy"-Interpretin bisher keinen neuen Partner an ihrer Seite hat, so scheint sie bereits klare Vorstellungen davon zu haben, was ihr bei ihrem Freund wichtig ist. In einem vergangenen Interview mit Variety erklärte Billie, dass körperliche Nähe sie wirklich glücklich mache.

Instagram / davidenth David Enth, Tätowierer

Getty Images Billie Eilish im April 2022

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

