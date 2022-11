Billie Eilish ehrlich: Das ist ihr in der Beziehung wichtig

Billie Eilish (20) spricht über ihre Beziehung. Die Sängerin machte vor wenigen Wochen öffentlich, dass sie einen neuen Partner an ihrer Seite hat: Nach der Trennung von ihrem Ex Matthew Tyler Vorce hat sie nun in dem Sänger Jesse Rutherford (31) ihre große Liebe gefunden. Die beiden strahlten auch schon zusammen auf dem roten Teppich. Nun plauderte die US-Amerikanerin ganz offen über die Beziehung: Das ist Billie besonders wichtig bei ihrem Freund!

In einem Interview mit Variety wurde die "Bad Guy"-Interpretin gefragt, was sie in einer Beziehung wirklich glücklich mache. "Meine Sprache der Liebe ist einfach körperliche Nähe. Ich muss einfach die ganze Zeit Haut berühren. Berühren und Kuscheln und Umarmen und alles, was mit Haut zu tun hat, ist wirklich ein großes Ding für mich", gab Billie daraufhin zu. Außerdem will sie in einer Beziehung auch nicht eingeengt werden: "Und ansonsten mag ich einfach Freiheit. Weißt du, ich möchte nicht kontrolliert werden, ich möchte Vertrauen haben und ich möchte in der Lage sein, Raum zu haben und ich möchte Liebe und Aufmerksamkeit."

Mit dem Sänger von The Neighbourhood hat sie nun offenbar einen perfekten Partner gefunden, denn auch gegenseitige Bewunderung ist Billie sehr wichtig. "Ich bin wirklich inspiriert von dieser Person und er ist inspiriert von mir. Es ist wirklich cool", schwärmte sie abschließend von Jesse.

Getty Images Billie Eilish mit Jesse Rutherford, 2022

Getty Images Billie Eilish auf dem Coachella-Festival im April 2022

Getty Images Billie Eilish und Jesse Rutherford bei der LACMA Art+Film Gala, 2022

