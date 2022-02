Kristina Yantsen lüftet endlich das Geheimnis. Die Bachelor-Gewinnerin aus der Staffel mit Daniel Völz (36) ist seit dem vergangenen Jahr eine glückliche, zweifache Mama. Nach ihrem Sohn Aaron hat die hübsche Brünette auch diese mal einen Jungen zur Welt gebracht. Wie der kleine Mann heißt, behielt Kristina zunächst aber für sich. Jetzt konnte sie dieses Detail jedoch nicht mehr länger zurückhalten: Die TV-Bekanntheit hat endlich den Namen ihres zweiten Kindes verraten.

In ihrer Instagam-Story teaserte die Beauty die Namensverkündung an – in einem Post in ihrem Feed veröffentlichte sie dann tatsächlich den besonderen Namen ihres Sonnenscheins. "Avraam, ich liebe dich über alles mein kleiner Schatz!", schrieb sie zu einem Foto von sich und Baby Avraam. Zu der Aufnahme, auf dem das Gesicht des Jungen durch ein XXL-Herz-Emoji verdeckt ist, betonte sie außerdem: "Unser Stolz sind unsere Kinder."

Bei den Fans kommt der Name des Kindes offenbar ziemlich gut an. "Schöner und seltener Name", kommentierte ein User in der Kommentarspalte. Auch Bachelor-Kollegin Michelle Schellhaas (26) scheint begeistert zu sein: Sie schickte einige Smileys mit Herzaugen. Und Lina Özgenç markierte den Post mit einem Herz – Avraam bedeutet demnach auch für sie: eine gelungene Namensauswahl.

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihren beiden Söhnen, Januar 2022

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Reality-TV-Star

ActionPress/ M. Weber Kristina Yantsen, 2019 auf der Berlin Fashion Week

