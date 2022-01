Kristina Yantsen ist stolze Zweifachmama! Die einstige Bachelor-Siegerin durfte sich in den vergangenen Jahren gleich doppelt über Nachwuchs freuen: Im Frühjahr 2020 bekam sie ihren ersten Sohn. Erst kürzlich bestätigte sie dann gegenüber Promiflash, dass sie erneut einen kleinen Jungen zur Welt gebracht hat. Jetzt teilt Kristina ihr Glück mit der Welt – und postet das erste Bild mit ihren Söhnen!

Was für ein süßes Trio! Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte das Model am Montag einen Schnappschuss mit ihren Jungs. Stolz strahlt die Brünette in die Kamera, während sie mit ihren Söhnen im Partnerlook-Pyjama posiert. Die Gesichter ihrer Kids verbarg sie durch große Herz-Emojis. Zu der Aufnahme wünschte die TV-Bekanntheit ihren Followern ein frohes neues Jahr und nutzte zudem die Hashtags "Unser ganzer Stolz" und "Mama von zwei Jungs".

Viele von Kristinas Followern wussten offenbar noch gar nicht, dass ihr zweites Kind bereits auf der Welt ist. Einige beglückwünschten die Influencerin erneut, darunter auch Rosen-Kollegin Michelle Schellhaas (26): "Herzlichen Glückwunsch mein Schatz!"

ActionPress/ M. Weber Kristina Yantsen, 2019 auf der Berlin Fashion Week

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihrem Sohn Aaron

ActionPress Kristina Yantsen, Reality-TV-Teilnehmerin

