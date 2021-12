Wie viele Details zu ihrem erneuten Baby-Glück wird Kristina Yantsen preisgeben? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist vor ein paar Monaten klammheimlich zum zweiten Mal Mama geworden – was sie nach einer Andeutung auf Social Media jetzt schließlich im Promiflash-Interview bestätigt hat. Viel mehr, als dass sie wieder einen Sohn bekommen hat, ist bisher nicht bekannt. Kristina hat ihr Baby auch noch nicht gezeigt. Wird sie ihren Fans zumindest irgendwann den Namen des Kleinen verraten?

Genau diese Frage stellte Promiflash der Beauty jetzt im Interview. Daraufhin erklärte sie: "Beim Zweiten machen wir es so, wie schon beim Ersten: Der Name wird irgendwann verraten." Somit muss sich ihre Community wohl einfach noch in Geduld üben! Wir erinnern uns: Kristina ließ ihre Fans damals ganz schön lange zappeln, bis sie schließlich ausplauderte, dass ihr erstes Kind Aaron heißt.

Im Promiflash-Interview beantwortete Kristina außerdem: Wie sieht es mit dem Thema Stillen aus? "Ich stille meinen kleinen Mann, bis jetzt klappt es gut." Abschließend offenbarte die Mama noch: Wie war die Kennenlernzeit? "Unsere ersten Wochen waren schön", schwärmte die Influencerin.

ActionPress Kristina Yantsen im Januar 2019 in Berlin

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen mit ihrem Sohn Aaron

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen im März 2020

