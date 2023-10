Fans entsetzt: Måneskin-Star Damiano David rekelt sich nackt

Damiano David (24) gewährt tiefe Einblicke. Mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 hatte die Rockband Måneskin europaweite Bekanntheit erlangt. Doch an dem plötzlichen Ruhm war nicht alles positiv gewesen: Unter anderem war dem extravaganten Frontmann der Konsum von Kokain im Green Room vorgeworfen worden. Doch Damiano und seine Band hatten den Skandal weggelacht. Dennoch scheint er gerne zu provozieren – denn auch seine neuesten Nacktbilder sorgen für Kritik.

Auf X teilte Damiano ein Bild von sich, auf dem er sich völlig nackt auf einem Bett rekelt. Mit einem verführerischen Blick schmunzelt er in die Kamera und kaschiert seine Privatzone mit einem schwarzen Balken. "Niemand ist ein Prophet im eigenen Land", schrieb er dazu. Mittlerweile ist das Bild aus den sozialen Netzwerken verschwunden, was auch an den kritischen Kommentaren der Fans liegen kann. Wie Daily Mail nun berichtet, sollen die nämlich gefunden haben, der Rocker werte sich mit solchen Bildern selbst ab.

Auch auf seinem Instagram-Kanal postet Damiano aktuell viele Bilder, die seinen offenen Umgang mit Sexualität betonen. Unter anderem ist ein Bild dabei, auf dem er ein T-Shirt mit der Aufschrift "VIP – Very Important Penis" trägt. Hier scheinen die meisten Fans das aber eher zu feiern. Nur wenige kritische Stimmen sind dazwischen: "Du bist mehr als ein Porno auf zwei Beinen, du hast ein wunderschönes Herz."

Getty Images Måneskin bei den MTV Video Music Awards 2023

Instagram / damianodavid Damiano David, Sänger von Måneskin

Instagram / ykaaar Måneskin-Sänger Damiano David

