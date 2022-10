American Music Awards 2022: Diese Superstars sind nominiert!

Die Nominierten-Liste der diesjährigen American Music Awards wird von Hochkarätern angeführt! In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Im Microsoft Theater in Los Angeles werden wie jedes Jahr die heiß begehrten AMAs verliehen. Doch welche Promis haben am 20. November die Chance, den beliebten Musikpreis abzusahnen? Die Liste mit den Nominierten für die kommenden American Music Awards wurde nun bekannt gegeben!

Wie Dick Clark productions und ABC heute mitteilten, ist unter anderem Bad Bunny (28) ein Anwärter auf den Award. Der Rapper führt mit ganzen acht Nominierungen die Liste an! Aber auch Taylor Swift (32), Beyoncé (41) und Drake (35) gehen in mehreren Kategorien an den Start: Sechs mal wurden sie für den Musikpreis nominiert. In einer Kategorie gehen sie gegeneinander ins Rennen: Die beiden Sängerinnen und der Rapper wurden allesamt als "Künstler des Jahres" vorgeschlagen.

Zu den weiteren Musikern, die in diesem Jahr die Chance haben, einen AMA zu gewinnen, gehören unter anderem Adele (34), Harry Styles (28) und The Weeknd (32). Die Eurovision Song Contest-Gewinner von 2021, Måneskin, dürfen ebenfalls auf eine Auszeichnung hoffen. Dazu müssen sie sich gegen bereits bestehende Größen wie Coldplay durchsetzen.

