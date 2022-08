Nackter Po: Rockband Måneskin bei den VMAs kaum gezeigt!

Das war wohl zu viel für die Show! Gestern wurden bei den MTV Video Music Awards wieder die Preise für die besten Musikvideos verliehen. Zu den stolzen Gewinnern zählen unter anderem Harry Styles (28) in der Kategorie Pop und auch die italienische Rockband Måneskin in der Kategorie Alternative. Letztere performte an dem Abend ihren Song "Supermodel" auf der Bühne. Doch von dem Auftritt hat man im TV nicht allzu viel gesehen: Der Frontsänger Damiano zeigte nämlich seinen nackten Po!

Wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Events zu sehen ist, trug der Musiker für seine Performance einen Hauch von nichts. Damiano entschied sich für einen Look, der aus oben ohne und einer Lederhose mit Cut-outs bestand – welche einen Blick auf sein blankes Hinterteil erhaschen ließ. Jedoch war das auch der Grund, warum man nicht viel von Måneskin im Fernsehen sehen konnte.

Die Kameras schwenkten immer wieder von der Bühne weg – und das machte die Fans der Show ziemlich sauer. Im Netz wüteten einige: "Ich kann es nicht fassen, dass Måneskin das coolste Set hatte und MTV den ganzen Auftritt einfach zensiert hat. Gerechtigkeit für Måneskin" oder: "Ich habe die ganze Nacht auf Måneskin gewartet und habe sie nur zwei Sekunden gesehen!"

Anzeige

Getty Images Måneskin, VMAs 2022

Anzeige

Getty Images Damiano von Måneskin, VMAs 2022

Anzeige

Getty Images Måneskin, VMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de