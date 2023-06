Nach Knutsch-Video: Måneskin-Star Damiano David ist getrennt

Hat Damiano David (24) Mist gebaut? Der Sänger der Band Måneskin ist seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest international groß im Business. Auch in der Liebe hätte es eigentlich nicht besser laufen können: Der Musiker und seine Freundin Giorgia Soleri (27) schienen glücklich miteinander zu sein. Ab und zu teilte Damiano sogar einige Einblicke in ihre Beziehung. Doch nun ist bei den beiden alles aus und vorbei.

Ein virales Video auf TikTok zeigte ihn nämlich beim Küssen mit einer geheimnisvollen Frau. Daraufhin äußerte sich Damiano auf Instagram zu den Trennungsspekulationen. "Es war nicht die Art und Weise, wie wir mit der Situation umgehen wollten. Giorgia und ich haben beschlossen, uns vor ein paar Tagen zu trennen", eröffnete er seinen Followern. Es habe also keinerlei Verrat gegeben. Außerdem hoffe Damiano auf das Verständnis seiner Fans.

In der Band scheint es in Sachen Liebe hingegen besser zu laufen. Måneskin releaste nämlich im Januar das neue Album namens "Rush". Die italienische Band feierte das mit einer spektakulären Hochzeitszeremonie! Auf Instagram sieht man, wie die Mitglieder sich in Schale geschmissen haben, Ringe anstecken und rumknutschen.

Damiano David, Musiker

Damiano David, Sänger

Die Band Måneskin, Februar 2023

