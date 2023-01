Album-Promo: Band Måneskin feiert Release mit einer Hochzeit

Måneskin verwirren die Fans! Die italienische Rockband feiert vor allem seit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest große Erfolge. Sie landen regelmäßig in den Charts und füllen die größten Konzerthallen der Welt. So sind sie aber auch für ihre außergewöhnlichen Auftritte, Looks und Aktionen bekannt. Bei dieser Promo für ihr neues Album kommen erneut Fragen auf: Die Måneskin-Mitglieder heiraten einander!

Auf Instagram teilte die Band einen Clip, der eine Hochzeitszeremonie zeigt. Sänger Damiano David (24), Bassistin Victoria De Angelis (22), Drummer Ethan Torchio (22) und Gitarrist Thomas Raggi (22) schmissen sich in Schale und zelebrierten ihr neues Album "Rush" in weißen Anzügen und Hochzeitskleidern. Sie steckten sich sogar Ringe an und knutschten miteinander. Aber was das alles zu bedeuten hat, fragen sich viele Fans.

Ein User kommentierte den Beitrag mit einer Theorie: "Manche Menschen heiraten überstürzt, weil sie ein Kind erwarten. Also haben sie schnell geheiratet, weil sie ein Kind erwarten – ihr Album." Der Name des Werks "Rush" (zu Deutsch: Eile) würde zu dieser Theorie passen. Außerdem nannte Damiano das Album auf Social Media sein "Baby".

Anzeige

Instagram / maneskinofficial Måneskin bei den Brit Awards 2022

Anzeige

Getty Images Måneskin in Los Angeles, März 2022

Anzeige

Getty Images Måneskin, AMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de