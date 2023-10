"Rust"-Tragödie: Halyna Hutchins hat heute zweiten Todestag

Halyna Hutchins (✝42) verstarb im Oktober 2021 auf tragische Art und Weise. Die Kamerafrau arbeitete während dieser Zeit am Set des Westernfilms "Rust". Dort löste sich aus der Requisiten-Waffe des US-amerikanischen Schauspielers Alec Baldwin (65) versehentlich ein Schuss mit scharfer Munition, der der Familienmutter das Leben kostete. Heute – am 21. Oktober – liegt das schreckliche Unglück bereits zwei Jahre zurück: Halynas Tod jährt sich heute zum zweiten Mal.

Am 21. Oktober 2021 wurde die gebürtige Ukrainerin in ein Universitätsklinikum nach Albuquerque gebracht, nachdem sie zuvor bei dem Dreh von Alec angeschossen worden war. Im Krankenhaus erlag sie noch am selben Tag im Alter von nur 42 Jahren ihren schweren Schussverletzungen. Halyna hinterließ nicht nur ihren Mann Matthew, sondern auch ihren Sohn.

Aber nicht nur privat lief es bei Halyna gut – auch beruflich konnte sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche große Erfolge verbuchen. Insgesamt arbeitete die Kamerafrau an ungefähr 30 Produktionen für Film und Fernsehen mit. Außerdem wurde sie innerhalb der Branche von beispielsweise Fachmagazinen des Öfteren als großes Talent gefeiert.

Getty Images Alec Baldwin, September 2016

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

