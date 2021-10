Alec Baldwin (63) erwies seiner verstorbenen Kollegin Halyna Hutchins die letzte Ehre. Am vergangenen Donnerstag standen der Schauspieler und die Kamerafrau noch gemeinsam am Set des Westerns "Rust" – dann ereigneten sich die tragischen Szenen: Der Hollywoodstar erschoss die 42-Jährige aus Versehen mit einer Kugel aus seiner Requisitenwaffe. Die junge Mutter erlag ihren Verletzungen. Am Freitagabend fand eine Trauerfeier für Halyna statt – bei der auch Alec anwesend war.

Wie ShowBiz411 berichtete, soll in Santa Fe bereits am vergangenen Freitagabend eine Trauerfeier für die verstorbene Kamerafrau stattgefunden haben. Nur Halynas engster Familien- und Freundeskreis habe an der Zeremonie teilgenommen, hieß es in der Mitteilung. Neben ihrem Ehemann Matthew und ihrem gemeinsamen Sohn nahm auch Alec ein letztes Mal Abschied von Halyna. Am heutigen Samstag soll zwischen 18 und 19:30 Uhr eine öffentliche Trauerfeier in Albuquerque organisiert werden.

Der Schock nach dem plötzlichen Verlust der US-amerikanischen Videografin mit ukrainischen Wurzeln sitzt noch immer tief. Kurz nach dem Tod soll es bereits zu einem Gespräch zwischen Alec und Halynas Witwer Matthew gekommen sein. "Ich habe mit Alec Baldwin gesprochen und er hat mich sehr unterstützt", verriet der Familienvater.

