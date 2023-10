Zu viel Alkohol: Travis Barkers Sohn hatte mentale Probleme

Landon Asher Barker (20) spricht über seine schwere Vergangenheit. Der Sohn des Schlagzeugers Travis Barker (47) und der ehemaligen Miss USA Shanna Moakler (48) stand für die Realityshow "Meet the Barkers" bereits im zarten Alter von zwei Jahren vor der Kamera. Der aufstrebende Star versucht sich aktuell eine Karriere als Musiker aufzubauen. Millionen von Followern verfolgen seine Social-Media-Kanäle bereits. Doch jetzt enthüllt Landon, dass er in den vergangenen Jahren mit übermäßigem Alkoholkonsum und dessen Folgen zu kämpfen hatte.

Im Gespräch mit People berichtet der Musiker von den psychischen Problemen, die durch seinen Alkoholmissbrauch ausgelöst wurden: "Es war einfach schrecklich. Ich litt unter verstärkter Zwangsstörung, mein ADHS wurde schlimmer und ich hatte häufiger mit Ängsten zu kämpfen." Der "Friends With Your Ex"-Interpret gibt dem Alkoholkonsum die Schuld an seinen psychischen Problemen und gesteht: "Ich habe gemerkt, dass es mir besser geht, wenn ich mir einen Drink genehmige und so fing das an, dass es zur Gewohnheit wurde."

Dem Alkohol abgeschworen hat der Promi-Sprössling zwar noch nicht vollständig, aber Landon betont, dass er jetzt nur noch in Maßen trinken werde: "Es ist wichtig, dass ich das nicht mehr zur Gewohnheit werden lasse, deswegen trinke ich nur noch zu besonderen Anlässen."

Anzeige

Getty Images Landon Barker im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Travis Barker im April 2018

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, US-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de