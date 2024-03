Vorbild für Fans: Landon Barker lebt mit Tourette-Syndrom

Als Sohn von Travis Barker (48) und Stiefsohn von Kourtney Kardashian (44) lebt Landon Barker (20) ein sehr öffentliches Leben. Nun hat er sich dazu entschieden, über sein Tourette-Syndrom zu sprechen. In einem TikTok-Video beantwortet er die Frage, ob er an der Nervenkrankheit leide, so: "Ja, ich habe tatsächlich ein sehr leichtes Tourette-Syndrom. Ich habe es, seit ich denken kann." Es sei zum ersten Mal aufgefallen, als der Sänger im Kindergarten war. "Ich erinnere mich genau, weil eine Erzieherin mir vorwarf, ich würde ihr gegenüber die Augen verdrehen. Dabei war es nur einer meiner Tics."

Das Tourette-Syndrom äußert sich bei jedem Betroffenen auf unterschiedliche Weise. Landon bemerkt es nur zu bestimmten Zeiten. "Bei mir tritt es nur in stressigen Situationen und angespannten Umgebungen auf", berichtet er. Der Promi-Sprössling schämt sich nicht für seine Erkrankung, sondern redet ganz frei darüber. Seine Fans sind ihm dankbar dafür. "Ich habe schon mein ganzes Leben lang Tourette. Manchmal ist es anstrengend und schmerzhaft. Es ist wirklich bewundernswert, dass du so offen darüber sprichst", schreibt eine Unterstützerin. In einem anderen Kommentar wird der 20-Jährige gelobt: "Du bist ein großartiges Vorbild."

Auch andere Stars wie Billie Eilish (22) und Lewis Capaldi (27) leben mit dem Tourette-Syndrom. Den "Someone You Loved"-Interpreten belastet die Erkrankung, denn seine Tics hatten immer wieder für Unterbrechungen während seiner Konzerte gesorgt. Der Sänger hatte sich daher eine sechsmonatige Auszeit genommen. Ende letzten Jahres meldete er sich dann mit einem erfreulichen Statement auf Instagram zurück: "Ich habe mit einigen unglaublichen Fachleuten zusammengearbeitet, die mir geholfen haben, mehr über das Tourette-Syndrom und Angstzustände zu lernen und besser damit umzugehen. Ich freue mich sehr, dass sich beides deutlich verbessert hat."

Getty Images Travis Barker mit seinem Sohn Landon im Dezember 2019 in Hollywood

Getty Images Lewis Capaldi, Sänger

