Landon Barker entschuldigt sich für heikle P.-Diddy-Party

Landon Asher Barker (21) geriet vergangene Woche in Kontroversen. Der Sohn von Travis Barker (48) war zur Feier seines 21. Geburtstags bei einer Party zu Gast, bei der Babyöl verteilt wurde – ein offensichtlicher Witz über P. Diddys (54) berüchtigte Sex-Partys. Nun bezieht Landon Stellung. In einem TikTok-Video erklärt er: "Ich wusste nicht, was los war. Es war eine dunkle Umgebung, und alles, was ich wirklich sehen konnte, war, dass blinkende Flaschen herausgebracht wurden." Er habe die Flaschen nicht angenommen und verstehe, dass es sich beim Diddy-Skandal um ein sensibles Thema handele: "Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe – das war nicht meine Idee und ich wollte nie, dass das passiert."

Der Clip von der umstrittenen Veranstaltung kursiert seit mehreren Tagen auf Reddit. Darin ist zu sehen, wie Kellnerinnen Dutzende Babyölflaschen heraustragen und den Partygästen präsentieren. Während seine Freunde mit den blinkenden Flaschen posieren, lächelt der Stiefsohn von Kourtney Kardashian (45) verlegen und schlägt die Hände über der Brust zusammen. In den Kommentaren wurde der 21-Jährige wegen seiner Anwesenheit bei der Feier scharf kritisiert. "Diese Leute haben keinen moralischen Kompass. Sie werden zu Schwachköpfen, sobald sie einen Funken Ruhm erlangen", beschwerte sich ein Nutzer.

Dass die Feierlichkeiten zu Landons 21. Geburtstag einen riesigen Shitstorm auslösen würden, hat wohl kein Mitglied seiner berühmten Familie geahnt. Papa Travis widmete seinem Ältesten kurz zuvor noch rührende Worte auf Instagram: "Du bist der beste Sohn und Bruder, den man sich wünschen kann. Ich liebe dich für immer und ewig, mein Junge, und schätze jeden Moment mit dir."

Getty Images Landon Barker im Juli 2022

Getty Images Travis Barker posiert mit seinem Sohn Landon

