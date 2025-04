Travis Barkers Sohn Landon schwärmt von Brüderchen Rocky

Rapper Landon Asher Barker (21), der Sohn von Blink-182-Drummer Travis Barker (49), hat nun in einem Interview über das Leben mit seiner Familie gesprochen. Besonders schwärmte er von seinem Halbbruder Rocky Thirteen Barker (1), den Travis mit Ehefrau Kourtney Kardashian (45) großzieht. "Ich liebe Baby Rocky jetzt", sagte Landon strahlend im Gespräch mit E! News und beschrieb, dass der kleine Junge mittlerweile alt genug sei, dass er sich im Umgang sicherer fühle: "Oh mein Gott. Er ist so zerbrechlich. Aber jetzt ist er ein bisschen größer, und ich fühle mich sehr wohl, wenn ich ihn halte." Mit einem Lächeln fügte er hinzu, dass Rocky bereits versuche, seinen Namen auszusprechen – auch wenn er ihn momentan nur "Don" nennt.

Landon offenbarte allerdings bereits 2023, dass er ursprünglich auf ein kleines Mädchen gehofft hatte, um weiter "der einzige Barker-Junge" zu bleiben. Dennoch genieße er jetzt die Zeit als großer Bruder. Landon schwärmte weiter, wie Rocky den Alltag der Patchwork-Familie mit seiner "so reinen Energie" bereichern würde. Die ganze Familie war auch kürzlich gemeinsam beim Coachella-Festival unterwegs, wo Travis mit der Hip-Hop-Gruppe Three 6 Mafia auftrat.

Abseits des öffentlichen Familienlebens verfolgt Landon eigene Projekte. Der Musiker und Influencer wurde von seinem Vater bei dessen Label DTA Records unter Vertrag genommen. Darüber hinaus zeigte er aber auch bereits seine Modelqualitäten in Kampagnen namhafter Marken, darunter Prada. Zeitgleich kämpfte Landon mehrfach offen mit gesundheitlichen Themen, darunter sein Tourette-Syndrom, Depressionen und Angststörungen, was er in der Vergangenheit sehr ehrlich ansprach, um zu sensibilisieren. Die Verbindung zu seiner Familie scheint ihm in herausfordernden Momenten jedoch Kraft und Unterstützung zu geben – besonders jetzt mit seiner neuen Rolle als großer Bruder für Rocky.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

Anzeige Anzeige

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Anzeige Anzeige