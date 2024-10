Travis Barkers Sohn Landon reißt auf Party P.-Diddy-Witze

Landon Barker (21) erreichte kürzlich die Volljährigkeit in den USA. Seinen 21. Geburtstag feierte der Sohn von Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (48) daher mit einer großen Party in Malibu – auf der es wohl zu unangebrachten Scherzen kam. Ein Clip auf Reddit zeigt, wie einige Anspielungen auf Rapper P. Diddy (54) gemacht werden, gegen den derzeit schwere Vorwürfe vorliegen, unter anderem wegen Menschenhandel und Erpressung. In der Aufnahme bringen Kellnerinnen Alkohol in Babyölflaschen zu den Gästen, die eine klare Referenz zu den gefundenen 1.000 Flaschen in Diddys Häusern während der Razzien darstellen. Außerdem ist zu hören, wie der DJ im Hintergrund ruft: "Wir werden heute Abend richtig verrückt. Wir werden heute Abend Diddy-freaky."

Dabei mag es sich in der Vergangenheit möglicherweise um eine harmlose Aussage gehandelt haben – aufgrund der sogenannten "Freak Off"-Partys des Musikers, bei denen Gäste angeblich zu sexuellen Handlungen gezwungen und genötigt worden waren, kommt diese bei Fans nun aber überhaupt nicht gut an. "Diese Leute haben keinen moralischen Kompass. Sie werden zu Schwachköpfen, sobald sie einen Funken Ruhm erlangen", macht ein Nutzer seinem Ärger Luft. Dem schließen sich weitere an. "Landon und jeder andere, der diese Situation witzig findet und sich darüber lustig macht, zeigt nur seinen Charakter. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende wie Diddy dasteht", betont ein User, während ein anderer anmerkt: "Das ist respektlos gegenüber den Opfern. Die Leute machen sich ständig über das Babyöl lustig, aber niemand spricht darüber, warum und wie es bei den Opfern verwendet wurde."

Sean Combs, wie P. Diddy mit bürgerlichem Namen heißt, sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Der "Bad Boy for Life"-Interpret steht mehreren Anklagepunkten gegenüber, die Verabredung zur Erpressung, Menschenhandel und Förderung der Prostitution umfassen und auf Vorwürfen basieren, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen. Bisher versuchte er zweimal auf Kaution freigelassen zu werden – da das Gericht jedoch Sorge hat, er könne flüchten oder versuchen, Zeugen zu beeinflussen, wurden beide Anträge abgelehnt. Dafür steht seit kurzem fest, dass sein Prozess am 5. Mai 2025 starten wird. Wie E! News berichtete, muss der 54-Jährige bis dahin in Gewahrsam bleiben.

Getty Images Landon Barker im Juni 2024

Getty Images P. Diddy im März 2018

